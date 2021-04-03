«Лидс» дома обыграл «Шеффилд Юнайтед»
«Лидс» победил «Шеффилд Юнайтед» (1:0) в матче 30-го тура чемпионата Англии.
У победителей отличился Джек Харрисон, а Фил Ягелка забил в свои ворота. В составе гостей забил Бен Осборн.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
30-й тур
«Лидс» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:1 (1:1)
Голы: Харрисон, 12 (1:0). Осборн, 45+2 (1:1). Ягелка, 49 — в свои ворота (2:1).
«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас (Кох, 90+3), Льоренте, Алиоски, Эйлинг, Филлипс, Бэмфорд (Родриго, 65), Робертс (Клих, 81), Рафинья, Харрисон.
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Ягелка, Стивенс, Болдок (Ампаду, 45), Богл (Брюстер, 73), Флек, Норвуд (Берк, 65), Осборн, Ландстрем, Макголдрик, Макберни (Иган, 77).
Предупреждения: Ландстрем, 4. Макголдрик, 43. Родриго, 85.
Судья: Скотт.
3 апреля. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю