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«Лидс» дома обыграл «Шеффилд Юнайтед»

19:06

«Лидс» победил «Шеффилд Юнайтед» (1:0) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

У победителей отличился Джек Харрисон, а Фил Ягелка забил в свои ворота. В составе гостей забил Бен Осборн.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

30-й тур

«Лидс» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:1 (1:1)

Голы: Харрисон, 12 (1:0). Осборн, 45+2 (1:1). Ягелка, 49 — в свои ворота (2:1).

«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас (Кох, 90+3), Льоренте, Алиоски, Эйлинг, Филлипс, Бэмфорд (Родриго, 65), Робертс (Клих, 81), Рафинья, Харрисон.

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Ягелка, Стивенс, Болдок (Ампаду, 45), Богл (Брюстер, 73), Флек, Норвуд (Берк, 65), Осборн, Ландстрем, Макголдрик, Макберни (Иган, 77).

Предупреждения: Ландстрем, 4. Макголдрик, 43. Родриго, 85.

Судья: Скотт.

3 апреля. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».

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