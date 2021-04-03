Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола подвел итоги матча 30-го тура чемпионата Англии с «Лестером» (2:0).

«Мы играли против невероятной команды. У нас были проблемы, но мы были терпеливы и в итоге сделали большой шаг к чемпионскому титулу.

Никогда не угадаешь, в каком состоянии находятся игроки после сборных. Сегодня я решил довериться некоторым своим игрокам, которые давно не играли. После побед ребята знают, что они должны играть хорошо, чтобы снова получить шанс.

Премьер-лига — лучшее соревнование. Мы близки к титулу. Нам нужно ещё три победы», — сказал Гвардьола Sky Sports.

«Манчестер Сити» набрал 74 очка в 31 матче и лидирует в чемпионате Англии. «Лестер» с 56 баллами после 30 встреч идет третьим.