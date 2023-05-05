Лэмпард высказался о возможном новом тренере «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о возможном новом тренере для клуба.

«Мне ничего не говорили. Я здесь в обозначенный период. В остальном, все решения будут принимать владельцы», — приводит слова Лэмпарда журналист Фабрицио Романо.

«Челси» в матче 34-го тура чемпионата Англии проиграл «Арсеналу» (1:3). Команда занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков в 33 играх.