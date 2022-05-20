Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард после победы над «Кристал Пэлас» (3:2) в перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии признался, что это один из величайших дней в карьере. «Ириски» проигрывали 0:2, но смогли вырвать победу, которая гарантировала команде сохранение прописки в АПЛ.

«Это один из величайших моментов в моей футбольной жизни и карьере. Мне очень повезло, что я прекрасно провел время, особенно в «Челси» в качестве игрока и тренера. Но когда чувствуешь отчаяние от того, что приносит с собой вылет, все по-другому. Вы проигрываете матчи, боретесь, чтобы что-то сделать, а затем проигрываете еще одну игру. Люди думают, что вы должны подняться вверх по таблице, но этого не случается. Я пришел сюда три с половиной месяца назад, пытался повлиять на ситуацию и получить реакцию от игроков, от болельщиков и почувствовать единство. Этот клуб особенный, и я горжусь тем, что в этот вечер буду тренером «Эвертона», — цитирует BBC Лэмпарда.