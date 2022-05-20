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Лэмпард — о сохранении «Эвертоном» прописки в АПЛ: «Это один из величайших моментов в карьере»

Лэмпард прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» и сохранение прописки в АПЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард после победы над «Кристал Пэлас» (3:2) в перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии признался, что это один из величайших дней в карьере. «Ириски» проигрывали 0:2, но смогли вырвать победу, которая гарантировала команде сохранение прописки в АПЛ.

«Это один из величайших моментов в моей футбольной жизни и карьере. Мне очень повезло, что я прекрасно провел время, особенно в «Челси» в качестве игрока и тренера. Но когда чувствуешь отчаяние от того, что приносит с собой вылет, все по-другому. Вы проигрываете матчи, боретесь, чтобы что-то сделать, а затем проигрываете еще одну игру. Люди думают, что вы должны подняться вверх по таблице, но этого не случается. Я пришел сюда три с половиной месяца назад, пытался повлиять на ситуацию и получить реакцию от игроков, от болельщиков и почувствовать единство. Этот клуб особенный, и я горжусь тем, что в этот вечер буду тренером «Эвертона», — цитирует BBC Лэмпарда.

Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Эвертон
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«Эвертон» — вторая команда по продолжительности серии сезонов в АПЛ
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 6 3 96-24 90
2
 Ливерпуль 37 27 8 2 91-25 89
3
 Челси 37 20 11 6 74-32 71
4
 Тоттенхэм 37 21 5 11 64-40 68
5
 Арсенал 37 21 3 13 56-47 66
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 37 16 8 13 59-48 56
8
 Вулверхэмптон 37 15 6 16 37-40 51
9
 Лестер 37 13 10 14 58-58 49
10
 Брайтон 37 11 15 11 39-43 48
11
 Ньюкасл 37 12 10 15 42-61 46
12
 Брентфорд 37 13 7 17 47-54 46
13
 Астон Вилла 37 13 6 18 50-51 45
14
 Кр. Пэлас 37 10 15 12 49-46 45
15
 Саутгемптон 37 9 13 15 42-63 40
16
 Эвертон 37 11 6 20 42-61 39
17
 Лидс 37 8 11 18 40-78 35
18
 Бернли 37 7 14 16 33-51 35
19
 Уотфорд 37 6 5 26 33-75 23
20
 Норвич 37 5 7 25 23-79 22
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36 тур
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38 тур
22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 - : -
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 - : -
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 - : -
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 - : -
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 - : -
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 26 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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