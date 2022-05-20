«Эвертон» — вторая команда по продолжительности серии сезонов в АПЛ

«Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» в перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии — 3:2. «Ириски» благодаря набранным 3 очкам сохранили прописку в АПЛ.

Как сообщает Opta, следующий сезон станет для «Эвертона» 69-м подряд в высшем дивизионе страны. Только «Арсенал» имеет более продолжительную серию сезонов подряд в английском высшем дивизионе (97 со следующим сезоном).