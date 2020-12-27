Лэмпард прокомментировал игру Вернера в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что думает об игре нападающего Тимо Вернера. В матче 15-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3) футболист был заменен в перерыве. 24-летний форвард не может забить в 10 матчах подряд.

— Сегодня Вернер не помогал нам ни с мячем, ни без него, — цитирует Вернера Goal. — Ему нужно время. Я буду снова это повторять. Он играет в другой лиге. Однако процесс необходимо ускорить. Мы с ним обсудим тему усталости. Я чувствую, что нужно внести изменения, чтобы изменить ход игры.

Немец перешел в «Челси» из «Лейпцига» летом 2020 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей в АПЛ, отметившись 4 голами и 4 ассистами.