Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы над «Тоттенхэмом» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Англии подвел итоги встречи.

«Эта победа многое для меня значит, но это касается только клуба и фанатов, – приводит слова Лэмпарда BBC Sport. – Поклонники пришли сюда после ряда неудач и поддержали нас. Они знают, что мы молодая команда и чего мы пытаемся достичь.

Игроки «Челси» показали, что могут бороться и играть против топ-команды, потому что «Тоттенхэм» – хороший клуб. Сегодня у нас было все, поэтому мы должны праздновать. Мы не слишком взволнованы, но мы довольны игрой».

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