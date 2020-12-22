Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал девятиматчевую безголевую серию форварда Тимо Вернера после встречи чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (3:0).

«Я совершенно не беспокоюсь об этом. Каждый форвард стремится забивать, поскольку это его работа. В последние годы Вернер забил немало голов, и именно поэтому он стал отличным приобретением для нас.

Ему необходимо время для адаптации в новом чемпионате. Тем не менее, он регулярно оказывается в голевой позиции и создает проблемы обороне соперника. Сейчас ему не везет, но это временно. Вскоре все изменится, и мы обязательно увидим его голы», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».