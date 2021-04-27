Лэмпард и Виейра — главные кандидаты на пост тренера «Кристал Пэлас»
09:44
Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, руководство лондонцев не планирует продлевать контракт с 73-летним специалистом. Сообщается, что кандидатами на пост главного тренера являются Фрэнк Лэмпард и Патрик Виейра.
«Кристал Пэлас» после 32 матчей занимает 13-е место в АПЛ, имея в активе 38 очков.
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