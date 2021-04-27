Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Лэмпард и Виейра — главные кандидаты на пост тренера «Кристал Пэлас»

09:44
Теги:

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство лондонцев не планирует продлевать контракт с 73-летним специалистом. Сообщается, что кандидатами на пост главного тренера являются Фрэнк Лэмпард и Патрик Виейра.

«Кристал Пэлас» после 32 матчей занимает 13-е место в АПЛ, имея в активе 38 очков.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Когда выплатят зарплату в мае?
Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе граждан
На Урале воры из мести убили и сожгли 90-летнего ветерана труда

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд