Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство лондонцев не планирует продлевать контракт с 73-летним специалистом. Сообщается, что кандидатами на пост главного тренера являются Фрэнк Лэмпард и Патрик Виейра.

«Кристал Пэлас» после 32 матчей занимает 13-е место в АПЛ, имея в активе 38 очков.