«Арсенал» продлил контракт с 19-летним Балоганом до 2025 года

Форвард «Арсенала» Фолэрин Балоган продлил контракт с лондонцами, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 19-летним англичанином рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Балоган провел 8 матчей за главную команду «Арсенала», в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу. В 17 матчах за молодежную команду форвард забил 9 голов.