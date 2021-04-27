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«Арсенал» продлил контракт с 19-летним Балоганом до 2025 года

10:02
Фолэрин Балоган. Фото ФК «Арсенал»
Фолэрин Балоган. Фото ФК «Арсенал»
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Форвард «Арсенала» Фолэрин Балоган продлил контракт с лондонцами, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 19-летним англичанином рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Балоган провел 8 матчей за главную команду «Арсенала», в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу. В 17 матчах за молодежную команду форвард забил 9 голов.

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