«Арсенал» продлил контракт с 19-летним Балоганом до 2025 года
10:02
Форвард «Арсенала» Фолэрин Балоган продлил контракт с лондонцами, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 19-летним англичанином рассчитано до лета 2025 года.
В текущем сезоне Балоган провел 8 матчей за главную команду «Арсенала», в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу. В 17 матчах за молодежную команду форвард забил 9 голов.
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