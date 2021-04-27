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Шачири может покинуть «Ливерпуль» ради игрового времени

09:28
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Форвард «Ливерпуля» Джердан Шачири может покинуть клуб, сообщает Insider Football.

По сведениям источника, 29-летний швейцарец намерен уйти из клуба этим летом, чтобы получить больше игрового времени.

В текущем сезоне Шачири провел 21 матч за «Ливерпуль», в которых забил гол и сделал две результативные передачи.

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