Шачири может покинуть «Ливерпуль» ради игрового времени

Форвард «Ливерпуля» Джердан Шачири может покинуть клуб, сообщает Insider Football.

По сведениям источника, 29-летний швейцарец намерен уйти из клуба этим летом, чтобы получить больше игрового времени.

В текущем сезоне Шачири провел 21 матч за «Ливерпуль», в которых забил гол и сделал две результативные передачи.