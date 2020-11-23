Лэмпард хочет вернуть Баркли в «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард хочет, чтобы полузащитник Росс Баркли вернулся в клуб, сообщает Goal. Специалист доволен выступлениями футболиста за «Астон Виллу» на правах аренды.

Некоторое время будущее 26-летнего хавбека в «Челси» было под вопросом. Но теперь Лэмпард хочет, чтобы игрок вернулся в его команду по окончании текущего сезона.

В этом сезоне Баркли сыграл 9 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.