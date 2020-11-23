Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Лэмпард хочет вернуть Баркли в «Челси»

11:08
Теги:

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард хочет, чтобы полузащитник Росс Баркли вернулся в клуб, сообщает Goal. Специалист доволен выступлениями футболиста за «Астон Виллу» на правах аренды.

Некоторое время будущее 26-летнего хавбека в «Челси» было под вопросом. Но теперь Лэмпард хочет, чтобы игрок вернулся в его команду по окончании текущего сезона.

В этом сезоне Баркли сыграл 9 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир