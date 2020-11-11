Каррагер раскритиковал Погба

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что «Манчестер Юнайтед» стоит продать полузащитника Поля Погба. По его мнению, француз не является игроком, способным привести команду к титулам.

— Поль никогда не был успешене ни у одного из тренеров, — приводит TalkSPORT слова Каррагера. — Выбрал бы я его в состав «Манчестер Юнайтед»? Нет, не стал бы. У него громкое имя, он пришел за огромную сумму, но я не думаю, что он великий игрок. Люди говорят, что Погба выиграл чемпионат мира, и это понятно. Но когда француз пришел в «МЮ», я подумал, что он сможет оказать влияние на команду, как Лэмпард в «Челси», Джеррард в «Ливерпуле», Яя Туре в «Ман Сити» — эти игроки привели свои команды к титулам. Я бы продал Погба.