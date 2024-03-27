Купленный за 62 миллиона евро хавбек «Челси» Лавиа пропустит остаток сезона

Полузащитник «Челси» Ромео Лавиа выбыл до конца сезона из-за проблем с восстановлением после травмы, сообщает пресс-служба клуба.

В декабре 2023-го 20-летний бельгиец получил травму бедра в матче с «Кристал Пэлас» (2:1) в АПЛ.

Лавиа перешел в «Челси» из «Саутгемптона» летом 2023-го. Контракт с бельгийцем рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценил переход в 62 миллиона евро, включая бонусы. Лавиа провел за «Челси» 1 матч.