Лавиа не сыграет за «Челси» в этом сезоне

«Челси» опубликовал обновленную информацию по восстановлению полузащитника Ромео Лавиа. 20-летний бельгиец не сможет выйти на поле в этом сезоне.

Лавиа перешел в «Челси» в августе 2023 года из «Саутгемптона» за 62 миллиона евро. 27 декабря хавбек дебютировал за «синих», проведя 32 минуты в матче АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:1), и вновь выбыл из строя, получив повреждение бедра.

«Челси» после 28 туров занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.