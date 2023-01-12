Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 07:08

«Лидс» приобретет форварда «Хоффенхайма» Рюттера за рекордные 40 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Стало известно, сколько «Лидс» заплатит за форварда «Хоффенхайма» Жоржиньо Рюттера.

Как сообщает L'Equipe, за 20-летнего игрока молодежной сборной Франции английский клуб заплатит 40 миллионов евро вместе с бонусами. Это рекордная сумма в истории «Лидс». Контракт с французским футболистом будет рассчитан до 2028 года.

Для «Хоффенхайма» трансфер Рюттера станет вторым по величине в их истории после Жоэлинтона (44 миллиона евро в «Ньюкасл» в 2019 году), и наравне с Роберто Фирмино (в «Ливерпуль» в 2015 году).

«Хоффенхайм» приобрел Рюттера у «Ренна» зимой 2021 года почти за 1 миллион евро. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 17 матчах за «Хоффенхайм».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2026 года.

Источник: L'Equipe
ФК Лидс
ФК Хоффенхайм
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Макрон хочет сделать Платини новым боссом французского футбола. Чем занимался Мишель после коррупционного скандала?
Трусова меняет свою пиар-стратегию. Это новый этап карьеры?
ВСУ назвали поменявшую расклад в зоне СВО «чертовски опасную» ракету РФ
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Освещавший события в Донбассе француз попросил политического убежища в РФ
В Сети появились кадры штурма Кременной российскими военными
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Купер: «Ноттингем» должен играть лучше, чем в матче с «Вулверхэмптоном»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 17 7 4 6 20-19 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 - : -
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 16 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости