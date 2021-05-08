Менди не дал Агуэро забить пенальти «паненкой»
20:40
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не реализовал пенальти в матче 35-го тура чемпионата Англии против «Челси».
Aguero giving me balotelli vibes— ranny_ft (@ranny_ft) May 8, 2021
pic.twitter.com/n0amzwfv45
В компенсированное к первому тайму время аргентинец исполнил 11-метровый «паненкой», несильно подрезав мяч по центру ворот. Голкипер «Челси» Эдуар Менди поймал мяч в руки.
После первого тайма «Сити» ведет 1:0. Единственный мяч забил Рахим Стерлинг.
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