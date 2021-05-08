Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Менди не дал Агуэро забить пенальти «паненкой»

20:40
Серхио Агуэро и Эдуар Менди. Фото Sky Sports.
Серхио Агуэро и Эдуар Менди. Фото Sky Sports.
Теги:

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не реализовал пенальти в матче 35-го тура чемпионата Англии против «Челси».

В компенсированное к первому тайму время аргентинец исполнил 11-метровый «паненкой», несильно подрезав мяч по центру ворот. Голкипер «Челси» Эдуар Менди поймал мяч в руки.

После первого тайма «Сити» ведет 1:0. Единственный мяч забил Рахим Стерлинг.

Манчестер Сити — Челси

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Динамо» — без еврокубков. «Локо» — без Лиги чемпионов?
ЦСКА — «Краснодар», все голы матча, видео, обзор, 29-й тур чемпионата России
Менди не дал Агуэро забить пенальти «паненкой»
Сумасшедший камбэк «Рубина». Похоже, прямиком — в еврокубки

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд