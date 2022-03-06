Рангник сравнил трансферные стратегии «Манчестер Юнайтед», «Сити» и «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о трансферной стратегии клуба.

«Нужно иметь четкую трансферную стратегию, подписывать игроков, которые вписываются в систему. И «Ливерпуль», и «Ман Сити» занимались этим последние 5-6 лет. Если посмотреть на их трансферную политику и успешные покупки, то можно сказать, что у них было не так много неудачных трансферов.

У «МЮ» есть идентичность, мы должны идти своим путем. Но профессиональный футбол довольно прост. Нужно понять, как ты хочешь играть, какую игру хотят видеть болельщики, а это всегда был привлекательный, атакующий, активный футбол, который развлекает. Кроме того, нужен лучший тренер из возможных, а также тренерский штаб, который может развивать игроков", — приводит слова Рангника The Telegraph.

Сегодня, 6 марта, «МЮ» сыграет с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, начало — в 19:30 по московскому времени.