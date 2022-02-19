«Кристал Пэлас» может продать Уилфрида Заху в летнее трансферное окно
«Кристал Пэлас» будет вынужден продать нападающего Уилфрида Заху этим летом, из-за нежелания форварда подписывать новый контракт, сообщает Daily Mail.
По информации источника, руководство клуба опасается, что Заха намерен доработать контракт до конца и уйти свободным агентом. Действующий контракт футболиста истекает летом 2023 года.
«Пэлас» заинтересован в продлении соглашения с 29-летним игроком, но может пойти на его продажу этим летом, чтобы гарантировать себе выплату отступных.
В нынешнем сезоне Заха в 19 матчах АПЛ забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|25
|20
|3
|2
|61-14
|63
|
2
|Ливерпуль
|24
|16
|6
|2
|61-19
|54
|
3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|
4
|МЮ
|25
|12
|7
|6
|40-32
|43
|
5
|Вест Хэм
|26
|12
|6
|8
|45-34
|42
|
6
|Арсенал
|22
|12
|3
|7
|34-25
|39
|
7
|Вулверхэмптон
|23
|11
|4
|8
|21-17
|37
|
8
|Тоттенхэм
|22
|11
|3
|8
|28-29
|36
|
9
|Брайтон
|24
|7
|12
|5
|25-25
|33
|
10
|Саутгемптон
|24
|6
|11
|7
|30-37
|29
|
11
|Астон Вилла
|23
|8
|3
|12
|31-36
|27
|
12
|Лестер
|22
|7
|6
|9
|36-41
|27
|
13
|Кр. Пэлас
|24
|5
|11
|8
|32-35
|26
|
14
|Брентфорд
|25
|6
|6
|13
|26-40
|24
|
15
|Лидс
|23
|5
|8
|10
|27-46
|23
|
16
|Эвертон
|22
|6
|4
|12
|28-38
|22
|
17
|Ньюкасл
|24
|4
|10
|10
|26-45
|22
|
18
|Норвич
|24
|4
|5
|15
|14-50
|17
|
19
|Уотфорд
|23
|4
|3
|16
|23-43
|15
|
20
|Бернли
|21
|1
|11
|9
|17-29
|14
|19.02
|15:30
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|1 : 1
|19.02
|18:00
|
Арсенал – Брентфорд
|- : -
|19.02
|18:00
|
Астон Вилла – Уотфорд
|- : -
|19.02
|18:00
|
Брайтон – Бернли
|- : -
|19.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Челси
|- : -
|19.02
|18:00
|
Ливерпуль – Норвич
|- : -
|19.02
|18:00
|
Саутгемптон – Эвертон
|- : -
|19.02
|20:30
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|- : -
|20.02
|17:00
|
Лидс – МЮ
|- : -
|20.02
|19:30
|
Вулверхэмптон – Лестер
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Рахим Стерлинг
Манчестер Сити
|10
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|8
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|21
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|11
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|12
|1
|5