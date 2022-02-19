«Кристал Пэлас» может продать Уилфрида Заху в летнее трансферное окно

«Кристал Пэлас» будет вынужден продать нападающего Уилфрида Заху этим летом, из-за нежелания форварда подписывать новый контракт, сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство клуба опасается, что Заха намерен доработать контракт до конца и уйти свободным агентом. Действующий контракт футболиста истекает летом 2023 года.

«Пэлас» заинтересован в продлении соглашения с 29-летним игроком, но может пойти на его продажу этим летом, чтобы гарантировать себе выплату отступных.

В нынешнем сезоне Заха в 19 матчах АПЛ забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.