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Сегодня, 16:22

«Кристал Пэлас» может продать Уилфрида Заху в летнее трансферное окно

Анна Горшкова
Корреспондент

«Кристал Пэлас» будет вынужден продать нападающего Уилфрида Заху этим летом, из-за нежелания форварда подписывать новый контракт, сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство клуба опасается, что Заха намерен доработать контракт до конца и уйти свободным агентом. Действующий контракт футболиста истекает летом 2023 года.

«Пэлас» заинтересован в продлении соглашения с 29-летним игроком, но может пойти на его продажу этим летом, чтобы гарантировать себе выплату отступных.

В нынешнем сезоне Заха в 19 матчах АПЛ забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10512541/Crystal-Palace-fear-losing-Wilfried-Zaha-cheap-face-battle-sign-new-deal.html

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ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
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Лидс
Манчестер Юнайтед

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1.90

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19%

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Матч завершен

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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 25 20 3 2 61-14 63
2
 Ливерпуль 24 16 6 2 61-19 54
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 25 12 7 6 40-32 43
5
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
6
 Арсенал 22 12 3 7 34-25 39
7
 Вулверхэмптон 23 11 4 8 21-17 37
8
 Тоттенхэм 22 11 3 8 28-29 36
9
 Брайтон 24 7 12 5 25-25 33
10
 Саутгемптон 24 6 11 7 30-37 29
11
 Астон Вилла 23 8 3 12 31-36 27
12
 Лестер 22 7 6 9 36-41 27
13
 Кр. Пэлас 24 5 11 8 32-35 26
14
 Брентфорд 25 6 6 13 26-40 24
15
 Лидс 23 5 8 10 27-46 23
16
 Эвертон 22 6 4 12 28-38 22
17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
18
 Норвич 24 4 5 15 14-50 17
19
 Уотфорд 23 4 3 16 23-43 15
20
 Бернли 21 1 11 9 17-29 14
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19.02 15:30
Вест Хэм – Ньюкасл
 1 : 1
19.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 - : -
19.02 18:00
Астон Вилла – Уотфорд
 - : -
19.02 18:00
Брайтон – Бернли
 - : -
19.02 18:00
Кр. Пэлас – Челси
 - : -
19.02 18:00
Ливерпуль – Норвич
 - : -
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 16
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 12
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П
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 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
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Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 11 1 5
Поль Погба

Поль Погба

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