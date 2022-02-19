Кейн пока не заинтересован в продлении контракта с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не определится со своим будущим в клубе, сообщает Evening Standard.

По информации источника, 28-летний игрок в настоящее время не заинтересован в продлении контракта с клубом.

Ранее сообщалось, что Кейн является главной целью «Манчестер Сити».

Текущее соглашение форварда с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2021/22 Кейн сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи.