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Славен Билич уволен с поста главного тренера «Уотфорда»

Мария Гусева
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«Уотфорд» на официальном сайте объявил о том, что Славен Билич покинул пост главного тренера клуба.

54-летний хорват возглавил «Уотфорд» в сентябре 2022 года.

«Мы все стремимся к успеху в этом сезоне, поэтому нужно срочно что-то менять, пока еще есть возможность подняться выше. Поскольку трансферное окно завершилось, смена тренера — единственный доступный вариант, чтобы зарядить команду энергией для предстоящих матчей», — цитирует пресс-служба клуба технического директора Бена Манга.

В последних восьми матчах Чемпионшипа «Уотфорд» одержал одну победу и в таблице располагается на девятой строчке, набрав 51 очко в 35 матчах.

Славен Билич
Футбол
ФК Уотфорд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2
 Ман. Сити 26 18 4 4 66-25 58
3
 МЮ 25 15 4 6 41-35 49
4
 Тоттенхэм 26 14 3 9 46-36 45
5
 Ливерпуль 25 12 6 7 47-28 42
6
 Ньюкасл 24 10 11 3 35-17 41
7
 Фулхэм 26 11 6 9 38-34 39
8
 Брайтон 23 11 5 7 43-29 38
9
 Брентфорд 24 9 11 4 40-32 38
10
 Челси 25 9 7 9 24-25 34
11
 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12
 Кр. Пэлас 25 6 9 10 21-32 27
13
 Вулверхэмптон 26 7 6 13 19-35 27
14
 Нот. Форест 25 6 8 11 20-44 26
15
 Лестер 25 7 3 15 36-43 24
16
 Вест Хэм 25 6 5 14 23-33 23
17
 Лидс 25 5 7 13 29-40 22
18
 Эвертон 26 5 7 14 19-38 22
19
 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21
20
 Борнмут 25 5 6 14 24-51 21
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Тоттенхэм – Нот. Форест
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