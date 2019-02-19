Крис Саттон: "Если Сарри останется в "Челси", придется ставить под сомнение амбиции владельца клуба"

Бывший нападающий "Челси" Крис Саттон считает, что лондонский клуб вскоре уволит Маурицио Сарри с поста главного тренера. По его словам, после поражения от "Манчестер Юнайтед" (0:2) в 1/8 финала Кубка Англии эта необходимость стала очевидной.

– Сарри после такого вечера не выживет в клубе, – цитирует ВВС Саттона. – Он может протянуть еще сутки. Если останется в клубе, нужно поставить под сомнение амбиции владельца "Челси". А история показывает, что он не церемонится. Если он не уволит Сарри, амбиции будут под вопросом.