Косьельни отказался ехать с "Арсеналом" на предсезонный тур в США

Защитник и капитан "Арсенала" Лоран Косьельни отказался лететь с клубом на предсезонный тур в США, сообщает официальный сайт лондонцев.

"Мы очень разочарованы действиями Лорана, которые противоречат нашим четким правилам. В "Арсенале" надеются решить этот вопрос в ближайшее время. Мы откажемся от комментарий в ближайшее время", – написано в заявлении пресс-службы "Арсенала".

В прошлом сезоне Косьельни провел 31 матч за "Арсенал" и забил три гола. 33-летний француз перешел в лондонский клуб в 2010-м из "Лорьяна".

Club statement on Laurent Koscielny — Arsenal FC (@Arsenal) 11 июля 2019 г.

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