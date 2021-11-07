Лэмпард может возглавить «Норвич»
Бывший тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард может возглавить «Норвич», сообщает The Times.
По данным источника, руководство клуба рассматривает несколько кандидатов на пост главного тренера, среди которых экс-наставник дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр, бывший тренер «Ньюкасла» Стив Брюс, а также Джон Терри, входивший в тренерский штаб «Астон Виллы».
Накануне 45-летний тренер Даниэль Фарке покинул «Норвич», который возглавлял с 2017 года. Специалист дважды выводил «Норвич» из Чемпионшипа. На данный момент команда занимает 20-е место в таблице АПЛ.
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