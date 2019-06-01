Конте назвал любимого игрока в "Челси". Это не Азар

Главный тренер "Интера" Антонио Конте назвал любимого игрока в "Челси". Итальянский специалист тренировал английский клуб в период с 2016 по 2018 год.

– Конечно, есть много хороших игроков, но, если упоминать одного игрока, то это будет Канте, – цитирует BBC Конте. – У него всегда улыбка на лице. Надежный и фантастический игрок. Всегда желаю ему самого наилучшего.

В составе "Челси" Конте стал чемпионом Англии, а также обладателем Кубка страны.

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