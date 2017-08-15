Конте и руководство "Челси" по-разному смотрят на развитие команды

Между главным тренером "Челси" Антонио Конте и руководством клуба возникло недопонимание. Согласно The Times, стороны по-разному смотрят на развитие команды.
Итальянец считает, что лондонцы должны в срочном порядке усилить состав опытными футболистами, поскольку Конте хочет уже в наступившем сезоне попытаться выиграть и чемпионат Англии, и Лигу чемпионов. При этом руководство "синих" считает, что клубу стоит думать не только о сиюминутных победах, но и строит планы в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
marksan
Руководство умнее Конте! Ему нужен триумф сегодня, а завтра он слиняет в Эмираты за большими деньгами! Как жаль! Ещё со времён его игры в Италии всегда считал его разумным человеком! Ах! Как голова кружится в окружении миллионов Абрамовича!
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Рога и копыта
Свет клином сошелся на распиаренных игроках, скауты мозги всем парят 100%. Какое количество техничных моторчиков только в одной Лат.Америке...
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