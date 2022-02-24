Конте хочет встретиться с руководством «Тоттенхэма» после четырех подряд поражений

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте намерен провести переговоры с руководством клуба. В среду «шпоры» проиграли «Бернли» (0:1) в перенесенном матче 13-го тура чемпионата Англии.

«Мне нужно поговорить с руководством клубом. «Тоттенхэм» должен дать оценку команде и мне. Нам нужно найти лучшее решение. Я не могу смириться с тем, что продолжаю проигрывать. Мне очень жаль.

Здесь тренеры меняются, а игроки всегда те же... но результаты не меняются", — приводит журналист Фабрицио Романо у себя в Twitter слова Конте.

Конте проиграл четыре из пяти последних матчей в качестве тренера в высшей лиге в третий раз за свою карьеру. Ранее это было в ноябре-декабре 2009 года, когда он тренировал «Аталанту», а затем в период с января по март 2018 года во время работы с «Челси».