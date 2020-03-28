Коло Туре: «Я был более конкурентоспособен, чем Яя»

Экс-защитник «Манчестер Сити» Коло Туре считает, что он был более конкурентоспособен, чем его брат Яя Туре. Они оба в 2012 году стали чемпионами Англии.

— У меня никогда не было возможности сказать спасибо фанатам, — цитирует BBC Коло. — Это тронуло мое сердце. Когда вы приезжаете в другую страну, и люди обнимают вас и любят вас, восхваляют и даже скандируют ваше имя, это невероятно для меня и моего брата.

Если бы кто-то сказал мне 15 лет назад «Коло, люди будут петь твое имя повсюду в Великобритании», я бы ответил: «Ты шутишь?»

Не могу сравнивать себя с братом. Он был лучшим игроком, чем я, конечно. Знаю, что он любит «Сити», но поскольку английский не является нашим родным языком, иногда мы говорим не то, что имеем в виду. Он добился большего успеха, чем я и был более талантлив. Однако я более конкурентоспособен, чем Яя. Я лучше бегал и много работал. Если бы у Яи была моя работаспособность с его талантом, он выиграл бы «Золотой мяч».