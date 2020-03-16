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Клубы АПЛ проведут переговоры по ситуации с чемпионатом в четверг

20:55
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В четверг, 19 марта, состоятся переговоры между клубами английской премьер-лиги. Об этом сообщает Sky Sports. На переговорах будет обсуждаться ситуация в чемпионате страны, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

До этого во вторник, 17 марта, УЕФА проведет видеоконференцию с участием всех национальных ассоциаций. На ней будет обсуждаться судьба Евро-2020, еврокубков и национальных чемпионатов. Европейская футбольная ассоциация, по данным AS, готова признать итоги чемпионатов, согласно турнирной таблице на данный момент.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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