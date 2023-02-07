Клубы АПЛ хотят, чтобы разбирательства в отношении «Сити» завершились в этом сезоне

Клубы АПЛ хотят, чтобы разбирательства в отношении «Манчестер Сити» завершились как можно скорее, сообщает Daily Mail.

По данным источника, сейчас нет даже предварительных сроков рассмотрения обвинений лиги в адрес «Сити». Клубы АПЛ хотят, чтобы вердикт по делу о финансовых нарушениях «горожан» был вынесен до конца сезона.

Однако один из источников заявил, что на рассмотрение выдвинутых обвинений, вероятно, уйдут годы.

6 февраля АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. В случае если вина будет признана, «Сити» грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков.

Главный тренер команды Хосеп Гвардиола пообещал покинуть свой пост, если будет доказано нарушение финансового фейр-плей.