Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:39

Клубы АПЛ хотят, чтобы разбирательства в отношении «Сити» завершились в этом сезоне

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Клубы АПЛ хотят, чтобы разбирательства в отношении «Манчестер Сити» завершились как можно скорее, сообщает Daily Mail.

По данным источника, сейчас нет даже предварительных сроков рассмотрения обвинений лиги в адрес «Сити». Клубы АПЛ хотят, чтобы вердикт по делу о финансовых нарушениях «горожан» был вынесен до конца сезона.

Однако один из источников заявил, что на рассмотрение выдвинутых обвинений, вероятно, уйдут годы.

6 февраля АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. В случае если вина будет признана, «Сити» грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков.

Главный тренер команды Хосеп Гвардиола пообещал покинуть свой пост, если будет доказано нарушение финансового фейр-плей.

Игроки &laquo;Манчестер Сити&raquo; Бернарду Силва, Эрлин Холанн и&nbsp;Кевин Де&nbsp;Брейне. Ого, «Сити» грозит исключение из АПЛ. Все из-за денег — замешан даже экс-тренер «Зенита»
Источник: Daily Mail
Футбол
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лукас Моура может продолжить карьеру в Англии, Италии или Франции
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 21 13 3 5 34-26 42
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Лидс 20 4 6 10 26-34 18
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.09 22:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 1 : 0
16.09 22:00
Нот. Форест – Фулхэм
 2 : 3
17.09 14:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 0 : 3
17.09 17:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 - : -
17.09 17:00
Ньюкасл – Борнмут
 1 : 1
17.09 19:30
Тоттенхэм – Лестер
 6 : 2
18.09 14:00
Брентфорд – Арсенал
 0 : 3
18.09 16:15
Эвертон – Вест Хэм
 1 : 0
18.09 18:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
8.02 23:00
МЮ – Лидс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 19 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости