С «Манчестер Сити» могут снять очки за нарушение финансового фейр-плей

Английская премьер-лига обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансового фейр-плей, сообщает Sky Sport.

Руководство чемпионата официально обвинило «Манчестер Сити» в неоднократных нарушениях финансовых правил. Согласно их информации, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

В случае если вина будет признана, клубу грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков или исключение из лиги.

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков за 21 матч и отстает от лидера чемпионата — «Арсенала» на 5 очков.