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Сегодня, 08:10

Лукас Моура может продолжить карьеру в Англии, Италии или Франции

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стало известно, где нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура может продолжить карьеру.

Бразилец не будет продлевать контракт, истекающий в июне, и покинет клуб свободным агентом. Как сообщает UOL, у 30-летнего игрока есть предложения от клубов из Англии, Италии и Франции.

Также за ситуацией полузащитника наблюдает «Сан-Паулу», но Моура планирует продолжить карьеру в Европе. Форвард рассчитывает подписать контракт как минимум на три сезона, поскольку заинтересован в долгосрочных проектах.

Моура играет за «Тоттенхэм» с 2018 года. Действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Моура сыграл 11 матчей во всех турнирах, но не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивается стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Источник: UOL
Лукас Моура
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 21 13 3 5 34-26 42
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Лидс 20 4 6 10 26-34 18
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
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16.09 22:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 1 : 0
16.09 22:00
Нот. Форест – Фулхэм
 2 : 3
17.09 14:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 0 : 3
17.09 17:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 - : -
17.09 17:00
Ньюкасл – Борнмут
 1 : 1
17.09 19:30
Тоттенхэм – Лестер
 6 : 2
18.09 14:00
Брентфорд – Арсенал
 0 : 3
18.09 16:15
Эвертон – Вест Хэм
 1 : 0
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Челси – Ливерпуль
 - : -
8.02 23:00
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