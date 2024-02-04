Клопп — о матче с «Арсеналом»: «Многое сегодня было против нас»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал решение арбитра удалить защитника Ибраиму Конате в матче 23-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3).

«В целом можно признать, что «Арсенал» заслужил три очка, но обстоятельства были странными. Многое сегодня было против нас. Этот судья показал мне красную в матче с «Манчестер Сити» после борцовского приема Силвы на Салахе. Сегодня была такая же ситуация с Жотой, но красная показана не была. Это невероятно. Хавертц придерживает Конате, затем сам падает, и рефери дает желтую Конате. Габриэл делает то же самое по отношению к Нуньесу — и ничего», — приводит BBC слова Клоппа.

«Ливерпуль» сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 51 очко. Красные потерпели только второе поражение в текущем сезоне АПЛ. В последний раз они проигрывали в сентябре 2023-го — тогда команда на выезде уступила «Тоттенхэму» (1:2).