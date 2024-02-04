«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» и одержал третью победу подряд в АПЛ

«Арсенал» в домашнем матче обыграл «Ливерпуль» в 23-м туре чемпионата Англии — 3:1.

Счет на 14-й минуте игры открыл Букайо Сака. В добавленное к первому тайму время защитник хозяев Габриэль забил гол в свои ворота.

На 67-й минуте Габриэль Мартинелли вновь вывел лондонский клуб вперед после не согласованных действий игроков гостей Алиссона и Виргила ван Дейка.

Окончательный счет в матче установил Леандро Троссард на 90+2-й минуте.

В концовке второго тайма Сака получил травму и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел Райсс Нельсон. На 90-й минуте защитник гостей Ибраима Конате оставил свою команду в меньшинстве после того, как ему была показана вторая желтая карточка.

«Ливерпуль» сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 51 очко. Красные потерпели только второе поражение в текущем сезоне АПЛ. В последний раз они проигрывали в сентябре 2023-го — тогда команда на выезде уступила «Тоттенхэму» (1:2).

«Арсенал» набрал 49 баллов и поднялся на второе место. «Канониры» обошли «Манчестер Сити» (46 очков), у которого на 2 игры меньше.