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Клопп высказался о будущем Минамино в «Ливерпуле»

09:31
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о будущем нападающего мерсисайдцев Такуми Минамино, который выступает за «Саутгемптон» на правах аренды.

«Такуми отлично играет, я не удивлен. Было непросто отпускать его в январе, потому что он — важный игрок для «Ливерпуля». Вариантов тогда было немного, а возможность отпустить Такуми поиграть где-то еще выглядела неплохо и для нас, и для него. Минамино останется важным игроком «Ливерпуля» после возвращения в команду», — приводит Goal слова Клоппа.

Минамино провел 7 матчей за «Саутгемптон» в нынешнем сезоне, на счету 26-летнего японца 2 гола.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en-gb/news/klopp-hints-at-liverpool-future-for-minamino-as-southampton/1nvywcm8wv17e1gpc2bhg6uv9c

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