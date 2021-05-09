Клопп высказался о будущем Минамино в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о будущем нападающего мерсисайдцев Такуми Минамино, который выступает за «Саутгемптон» на правах аренды.

«Такуми отлично играет, я не удивлен. Было непросто отпускать его в январе, потому что он — важный игрок для «Ливерпуля». Вариантов тогда было немного, а возможность отпустить Такуми поиграть где-то еще выглядела неплохо и для нас, и для него. Минамино останется важным игроком «Ливерпуля» после возвращения в команду», — приводит Goal слова Клоппа.

Минамино провел 7 матчей за «Саутгемптон» в нынешнем сезоне, на счету 26-летнего японца 2 гола.