«Манчестер Юнайтед» предлагает Кавани контракт с зарплатой в 250 тысяч фунтов в неделю

«Манчестер Юнайтед» намерен сохранить нападающего Эдинсона Кавани, сообщает The Sun.

По информации источника, «красные дьяволы» предлагают 34-летнему уругвайцу новый контракт с зарплатой в 250 тысяч фунтов в неделю. Нынешнее соглашение футболиста действует до конца сезона-2020/21.

Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел 34 матча за команду, на его счету 14 голов и 5 результативных передач.