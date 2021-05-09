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«Манчестер Юнайтед» предлагает Кавани контракт с зарплатой в 250 тысяч фунтов в неделю

09:17
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«Манчестер Юнайтед» намерен сохранить нападающего Эдинсона Кавани, сообщает The Sun.

По информации источника, «красные дьяволы» предлагают 34-летнему уругвайцу новый контракт с зарплатой в 250 тысяч фунтов в неделю. Нынешнее соглашение футболиста действует до конца сезона-2020/21.

Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел 34 матча за команду, на его счету 14 голов и 5 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/14895799/man-utd-edinson-cavani-contract/

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