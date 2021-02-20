Клопп: «В нормальный сезон мы бы не проигрывали «Манчестер Сити» 16 очков»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал положение своей команды в турнирной таблице чемпионата Англии.
«Мы никогда не думали, как обогнать «Манчестер Сити», или как снова стать лучшей командой Англии. Мы просто хотели быть лучшей версией себя. Сейчас у нас вновь появился этот шанс. Мы согласны, и, я уверен, Хосеп Гвардьола согласится, что мы бы не отставали от «Манчестер Сити» на 16 очков в нормальном сезоне. Однако мы отстаем. Мы должны это принять. В этом году для нас не стоит вопрос, как близко мы сможем подобраться к «Сити». Важно, как высоко мы сможем подняться в принципе», — цитирует Goal Клоппа.
«Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 40 очками. Лидер чемпионата, «Манчестер Сити» имеет 56 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/klopp-claims-liverpool-would-be-closer-to-manchester-city-in/10933knpxvngrzsrz1qcamtqt
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю