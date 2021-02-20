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Клопп: «В нормальный сезон мы бы не проигрывали «Манчестер Сити» 16 очков»

07:58
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал положение своей команды в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Мы никогда не думали, как обогнать «Манчестер Сити», или как снова стать лучшей командой Англии. Мы просто хотели быть лучшей версией себя. Сейчас у нас вновь появился этот шанс. Мы согласны, и, я уверен, Хосеп Гвардьола согласится, что мы бы не отставали от «Манчестер Сити» на 16 очков в нормальном сезоне. Однако мы отстаем. Мы должны это принять. В этом году для нас не стоит вопрос, как близко мы сможем подобраться к «Сити». Важно, как высоко мы сможем подняться в принципе», — цитирует Goal Клоппа.

«Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 40 очками. Лидер чемпионата, «Манчестер Сити» имеет 56 очков.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/klopp-claims-liverpool-would-be-closer-to-manchester-city-in/10933knpxvngrzsrz1qcamtqt

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