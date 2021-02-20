Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Виллиан подвергся расистским оскорблениям

08:27
Виллиан. Фото ФК «Арсенал». Виллиан подвергся расистским оскорблениям. Фото Instagram Виллиан подвергся расистским оскорблениям. Фото Instagram Виллиан подвергся расистским оскорблениям. Фото Instagram
Виллиан. Фото ФК «Арсенал».
Теги:

Полузащитник «Арсенала» Виллиан подвергся расистским оскорблениям в Instagram.

32-летний бразилец выложил скриншоты оскорбительных сообщений. По его словам, необходимо с этим бороться.

«Что-то нужно изменить. Борьба с расизмом продолжается», — написал Виллиан.

Оскорбительные сообщения выглядят так:

«Возвращайся в джунгли, чертова обезьяна».

«Иди на ###, обезьяна».

Еще один человек прислал эмодзи обезьяны и банана.

Виллиан в этом сезоне провел 18 матчей в английской премьер-лиге, в которых отдал 3 голевые передачи.

Виллиан подвергся расистским оскорблениям.
Виллиан подвергся расистским оскорблениям. Фото Instagram
Виллиан подвергся расистским оскорблениям.
Виллиан подвергся расистским оскорблениям. Фото Instagram

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир