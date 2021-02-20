Виллиан подвергся расистским оскорблениям
Полузащитник «Арсенала» Виллиан подвергся расистским оскорблениям в Instagram.
32-летний бразилец выложил скриншоты оскорбительных сообщений. По его словам, необходимо с этим бороться.
«Что-то нужно изменить. Борьба с расизмом продолжается», — написал Виллиан.
Оскорбительные сообщения выглядят так:
«Возвращайся в джунгли, чертова обезьяна».
«Иди на ###, обезьяна».
Еще один человек прислал эмодзи обезьяны и банана.
Виллиан в этом сезоне провел 18 матчей в английской премьер-лиге, в которых отдал 3 голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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