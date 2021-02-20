«Манчестер Юнайтед» проведет переговоры по новому контракту с Кавани
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что клуб проведет переговоры по новому контракту с нападающим Эдинсоном Кавани.
«Эдинсон отлично выступает за нас, я впечатлен его работой. Мы обсудим с ним его ближайшее будущее, рассмотрим его планы и планы команды. Мы всегда говорим с игроками об их контрактной ситуации. Сейчас мы довольны вкладом, который Кавани внес в этом сезоне», — цитирует Sky Sports Сульшера.
Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента в октябре 2020 года. На его счету 7 голов и 2 результативных передачи в 17 матчах за команду. Контракт 34-летнего уругвайца с «красными дьяволами» действует до конца июня 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю