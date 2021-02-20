«Манчестер Юнайтед» проведет переговоры по новому контракту с Кавани

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что клуб проведет переговоры по новому контракту с нападающим Эдинсоном Кавани.

«Эдинсон отлично выступает за нас, я впечатлен его работой. Мы обсудим с ним его ближайшее будущее, рассмотрим его планы и планы команды. Мы всегда говорим с игроками об их контрактной ситуации. Сейчас мы довольны вкладом, который Кавани внес в этом сезоне», — цитирует Sky Sports Сульшера.

Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента в октябре 2020 года. На его счету 7 голов и 2 результативных передачи в 17 матчах за команду. Контракт 34-летнего уругвайца с «красными дьяволами» действует до конца июня 2021 года.