Клопп сообщил, что Собослаи получил рецидив травмы задней поверхности бедра

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что полузащитник команды Доминик Собослаи получил рецидив травмы задней поверхности бедра.

«Дом что-то почувствовал в той области, где раньше у него была травма. Шансов сыграть с «Арсеналом» у него не было. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

22-летний Собослаи в нынешнем сезоне провел 20 матчей в АПЛ, забил два гола и сделал две результативные передачи.

«Ливерпуль» идет на первом месте (51 очко) в таблице АПЛ. В следующем матче красные сыграют с «Бернли». Встреча состоится 10 февраля.