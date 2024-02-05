Хейлунн после матча с «Вест Хэмом» неуважительно высказался о Винисиусе и Холанне

Форвард «МЮ» Расмус Хейлунн пренебрежительно высказался о форвардах «Реала» Винисиусе Жуниоре и «Манчестер Сити» Эрлине Холанне, сообщает Mist.

После окончания матча 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:0) журналист спросил у Алехандро Гарначо: «Наконец-то вы оказались на одном уровне с такими громкими именами, как Винисиус и Холанн. Как ощущения?» Хейлунн, стоявший рядом с Гарначо, задал встречный вопрос журналисту: «Извините, а кто это такие?»

В матче с «Вест Хэмом» Гарначо оформил дубль, а Хейлунн отметился одним голом.