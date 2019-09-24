Клопп считает, что Джеррард должен сменить его в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, кого видит своим преемником в английском клубе.

— Кенни Далглиш и Стивен Джеррард поддерживали меня с первого дня в клубе, — приводит слова Клоппа BBC со ссылкой на FourFourTwo. Если «Ливерпуль» уволит меня завтра, очевидным выбором на мое место, наверное, будет Кенни. Но наверняка они захотят привести Стивена. Если вы спросите, кто должен возглавить «Ливерпуль» после меня, то я назову Стива.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Действующее соглашение немецкого специалиста с английским клубом рассчитано до 2022 года.

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