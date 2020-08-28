Клопп рассказал, сыграют ли ван Дейк и Александр-Арнолд против «Арсенала»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что защитники Виргил ван Дейк и Трент Александр-Арнолд смогут принять участие в матче за Суперкубок Англии против «Арсенала».

«Ван Дейк чувствует себя хорошо, хотя небольшой порез на ноге и мешает полноценно тренироваться. Что касается Александра-Арнолда, то он уже полноценно работает в общей группе. Оба футболисты готовы сыграть против «Арсенала», — цитирует Клоппа клубная пресс-служба.

Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» состоится в субботу, 29 августа. Начало встречи — в 18.30 мск.