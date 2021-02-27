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Клопп рассказал о трансферных планах «Ливерпуля» на лето

09:16
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о трансферных планах клуба на лето 2021 года.

«Не думаю, что сейчас наступило время для крупной перестройки, вроде избавления от 6-7 футболистов. В этом году наши основные игроки практически не имели шанса сыграть вместе. В целом, будут небольшие корректировки состава. Мы будем реагировать на нынешнюю ситуацию, но с прицелом на будущее», — цитирует Goal Клоппа.

«Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 40 очками после 25 матчей.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/klopp-rules-out-major-changes-at-liverpool-despite-miserable/1fq89g0becewm1qi46mjd2b1g0

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