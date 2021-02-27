Клопп рассказал о трансферных планах «Ливерпуля» на лето
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о трансферных планах клуба на лето 2021 года.
«Не думаю, что сейчас наступило время для крупной перестройки, вроде избавления от 6-7 футболистов. В этом году наши основные игроки практически не имели шанса сыграть вместе. В целом, будут небольшие корректировки состава. Мы будем реагировать на нынешнюю ситуацию, но с прицелом на будущее», — цитирует Goal Клоппа.
«Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 40 очками после 25 матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/klopp-rules-out-major-changes-at-liverpool-despite-miserable/1fq89g0becewm1qi46mjd2b1g0
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