Гвардьола поделился мнением о загруженном календаре «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола перед матчем 26-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» высказался о загруженном календаре команды в связи с выступлением в Лиге чемпионов.

«У нас было два дня на отдых перед матчем с «Вест Хэмом», а у «Вест Хэма» — шесть. Является ли это оправданием? Ни в коем случае. Это вызов, клубы Лиги чемпионов должны его принять. Нельзя использовать график как отговорку. Все, кто говорят: «У нас всего лишь два дня на подготовку», не могут быть в этом клубе. Дело не в усталости, а в моих требованиях к себе и футболистам», — цитирует Goal Гвардьолу.

Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» состоится сегодня, 27 февраля. Начало — в 15.30 (мск).