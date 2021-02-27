Гвардьола поделился мнением о загруженном календаре «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола перед матчем 26-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» высказался о загруженном календаре команды в связи с выступлением в Лиге чемпионов.
«У нас было два дня на отдых перед матчем с «Вест Хэмом», а у «Вест Хэма» — шесть. Является ли это оправданием? Ни в коем случае. Это вызов, клубы Лиги чемпионов должны его принять. Нельзя использовать график как отговорку. Все, кто говорят: «У нас всего лишь два дня на подготовку», не могут быть в этом клубе. Дело не в усталости, а в моих требованиях к себе и футболистам», — цитирует Goal Гвардьолу.
Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» состоится сегодня, 27 февраля. Начало — в 15.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/tiredness-is-no-excuse-for-man-city-despite-hectic-schedule/10hcxcqnz8bjo1dv9u8q34g6yo
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