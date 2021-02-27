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Гвардьола поделился мнением о загруженном календаре «Манчестер Сити»

09:32
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола перед матчем 26-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» высказался о загруженном календаре команды в связи с выступлением в Лиге чемпионов.

«У нас было два дня на отдых перед матчем с «Вест Хэмом», а у «Вест Хэма» — шесть. Является ли это оправданием? Ни в коем случае. Это вызов, клубы Лиги чемпионов должны его принять. Нельзя использовать график как отговорку. Все, кто говорят: «У нас всего лишь два дня на подготовку», не могут быть в этом клубе. Дело не в усталости, а в моих требованиях к себе и футболистам», — цитирует Goal Гвардьолу.

Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» состоится сегодня, 27 февраля. Начало — в 15.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/tiredness-is-no-excuse-for-man-city-despite-hectic-schedule/10hcxcqnz8bjo1dv9u8q34g6yo

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