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Сегодня, 22:45

Клопп — о Салахе: «Он очень разочарован, проигрывать в финале всегда очень тяжело»

Юрген Клопп: «Салах очень разочарован, проигрывать в финале всегда очень тяжело»
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о полузащитнике Мохамеде Салахе, который в составе сборной Египта уступил Сенегалу (0:0, по пен. 2:4) в финале Кубка Африки.

«Он очень разочарован. Это серьезная вещь. Проигрывать в финале всегда очень тяжело, я могу сам об этом рассказать, но проиграть так, как проиграл Салах, особенно сложно, — цитирует Клоппа Sky Sports. — Салах рад вернуться, но он очень разочарован. Мы поговорили о турнире. Конечно, он справится. Надеюсь, сегодня ему уже лучше, но вчера все видели, что он еще думает о финале. Мо извлечет пользу из этого поражения, как и мы».

Ранее тренер «Ливерпуля» сообщил, что Салах может сыграть в матче против «Лестера», который пройдет 10 февраля.

В текущем сезоне 29-летний египтянин сыграл за английский клуб 26 матчей во всех турнирах и забил 23 гола.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12537177/mohamed-salah-liverpool-boss-jurgen-klopp-says-afcon-disappointment-is-weighing-heavily-on-forwards-mind
Мохамед Салах
Футбол
Сборная Египта по футболу
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
5
 МЮ 23 11 6 6 37-31 39
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 21 5 4 12 25-38 19
17
 Ньюкасл 22 3 9 10 24-44 18
18
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
19
 Уотфорд 22 4 3 15 23-41 15
20
 Бернли 20 1 11 8 17-28 14
Результаты / календарь
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38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 10 1 4
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