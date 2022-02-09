Юрген Клопп: «Салах очень разочарован, проигрывать в финале всегда очень тяжело»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о полузащитнике Мохамеде Салахе, который в составе сборной Египта уступил Сенегалу (0:0, по пен. 2:4) в финале Кубка Африки.

«Он очень разочарован. Это серьезная вещь. Проигрывать в финале всегда очень тяжело, я могу сам об этом рассказать, но проиграть так, как проиграл Салах, особенно сложно, — цитирует Клоппа Sky Sports. — Салах рад вернуться, но он очень разочарован. Мы поговорили о турнире. Конечно, он справится. Надеюсь, сегодня ему уже лучше, но вчера все видели, что он еще думает о финале. Мо извлечет пользу из этого поражения, как и мы».

Ранее тренер «Ливерпуля» сообщил, что Салах может сыграть в матче против «Лестера», который пройдет 10 февраля.

В текущем сезоне 29-летний египтянин сыграл за английский клуб 26 матчей во всех турнирах и забил 23 гола.