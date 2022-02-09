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Сегодня, 22:59

Президент Федерации футбола Франции раскритиковал Зума за издевательства над кошками

Анна Горшкова
Корреспондент

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре раскритиковал защитника «Вест Хэма» Курта Зума за жестокое обращение в животным.

«Конечно, это шокирующий акт насилия. Этот беспричинный, глупый и отвратительный акт жестокости кажется удивительным, ведь я никогда не слышал ничего плохого про Курта Зума, -цитирует президента RMC Sport. — Наоборот, этот парень известен уважительным и позитивным настроем. Но я обратил внимание на извинения, которые он принес. Надеюсь, он усвоил этот урок».

7 февраля в интернете появилось видео, в котором 27-летний француз избивает своих кошек. Позже Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными забрало кошек у защитника. А «Вест Хэм» оштрафовал Зума на 250 тысяч фунтов и отправил деньги на помощь животным.

В сезоне-2021/22 французский футболист сыграл 13 матчей в АПЛ и забил один гол.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/equipe-de-france/affaire-zouma-bete-et-mechant-la-reaction-de-le-graet-qui-n-annonce-pas-de-sanctions-pour-l-international-francais_AV-202202090458.html
Курт Зума
Футбол
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 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
5
 МЮ 23 11 6 6 37-31 39
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 21 5 4 12 25-38 19
17
 Ньюкасл 22 3 9 10 24-44 18
18
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
19
 Уотфорд 22 4 3 15 23-41 15
20
 Бернли 20 1 11 8 17-28 14
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37 тур
38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 10 1 4
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