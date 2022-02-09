Президент Федерации футбола Франции раскритиковал Зума за издевательства над кошками

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре раскритиковал защитника «Вест Хэма» Курта Зума за жестокое обращение в животным.

«Конечно, это шокирующий акт насилия. Этот беспричинный, глупый и отвратительный акт жестокости кажется удивительным, ведь я никогда не слышал ничего плохого про Курта Зума, -цитирует президента RMC Sport. — Наоборот, этот парень известен уважительным и позитивным настроем. Но я обратил внимание на извинения, которые он принес. Надеюсь, он усвоил этот урок».

7 февраля в интернете появилось видео, в котором 27-летний француз избивает своих кошек. Позже Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными забрало кошек у защитника. А «Вест Хэм» оштрафовал Зума на 250 тысяч фунтов и отправил деньги на помощь животным.

В сезоне-2021/22 французский футболист сыграл 13 матчей в АПЛ и забил один гол.