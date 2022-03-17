Клопп: «Меня раздражает ситуация с Мане. На нем фолят, но судьи не обращают на это внимания»

Тренер «Ливерпуля» Клопп раскритиковал судей за то, что они не фиксируют нарушения за фолы на Мане

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал отношение судей к нападающему Садио Мане после матча с «Арсеналом».

«Меня раздражает ситуация с Мане. Мне уже надоело, что я выпускаю игрока, а с ним можно делать что угодно. На нем фолят, но судьи не обращают на это внимания. Может ли кто-то объяснить мне, почему на Мане не ставят штрафные? Не говорите мне, что он ныряльщик, или как там их еще называют, я знаю его лучше, чем кто-то еще, и знаю, что он не такой.

Возможно, иногда его падения выглядят спорно, но так всегда. Возможно, когда происходит незаметный контакт, который приводит к падению, тогда можно понять ситуацию. Но когда судьи не обращают внимания на настоящие фолы, мне это не нравится», — приводит Liverpool Echo слова Клоппа.

«Ливерпуль» занимает второе место в таблице АПЛ с 69 очками в 29 матчах. В ночь с 16 на 17 марта мерсисайдцы обыграли «Арсенал» со счетом 2:0.