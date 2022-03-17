Форвард «Ливерпуля» Жота верит, что команда может стать чемпионом Англии по итогам сезона

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота заявил, что верит в чемпионство своей команды по итогам сезона.

«В январе отрыв «Манчестер Сити» был намного больше, но нам удалось сократить его. У нас впереди девять матчей, девять финалов. Я верю, что мы можем это сделать», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Жоты.

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 69 очками в 29 матчах. На первой строчке — «Манчестер Сити» с 70 очками в 29 играх.