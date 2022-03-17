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Сегодня, 11:04

«Алиссон спас его задницу». Клопп об ошибке Тиаго в матче против «Арсенала»

Клопп прокомментировал ошибку Тиаго Алькантары в матче против «Арсенала»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ошибку полузащитника клуба Тьяго Алькантары в матче 27-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (2:0).

На 51-й минуте встречи испанский хавбек мерсисайдцев отдал пас назад на Алиссона. После чего мяч перехватили игроки лондонского клуба и едва не открыли счет в матче.
«Ошибка Тиаго? Такое случается, но лучше бы этого не было. Думаю, он испытал самое большое облегчение, Алиссон спас его задницу. Нас могли наказать, и соперник повел бы. Но потом Жота забил, и повели мы. Это очень важный момент», — рассказал Клопп в интервью BBC.

После 29 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 69 очков. Команда Юргена Клоппа занимает второе место в турнирной таблице и на одно очко уступает «Манчестер Сити».

ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 27 16 3 8 43-31 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Тоттенхэм 28 15 3 10 44-35 48
7
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
8
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
12
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
17
 Эвертон 26 6 4 16 28-47 22
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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38 тур
18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 16 1 5
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