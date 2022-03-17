«Алиссон спас его задницу». Клопп об ошибке Тиаго в матче против «Арсенала»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ошибку полузащитника клуба Тьяго Алькантары в матче 27-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (2:0).

На 51-й минуте встречи испанский хавбек мерсисайдцев отдал пас назад на Алиссона. После чего мяч перехватили игроки лондонского клуба и едва не открыли счет в матче.

«Ошибка Тиаго? Такое случается, но лучше бы этого не было. Думаю, он испытал самое большое облегчение, Алиссон спас его задницу. Нас могли наказать, и соперник повел бы. Но потом Жота забил, и повели мы. Это очень важный момент», — рассказал Клопп в интервью BBC.

После 29 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 69 очков. Команда Юргена Клоппа занимает второе место в турнирной таблице и на одно очко уступает «Манчестер Сити».